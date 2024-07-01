الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين الجديدة يبدأ مؤتمره الصحفى بالسلام الوطنى

جريدة الدستور

بدأ المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية تحت شعار العالم علمين بصيف ٢٠٢٤ الجاري بالسلام الوطني.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المهرجان خلاله، بحضور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمتحدث والمنسق العام لمهرجان العلمين منى عبدالوهاب.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024، عن تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحققت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين العالم علمين عمرو الفقي منى عبد الوهاب اشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الشركة المتحدة

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