انتشال جثمان شاب سقط في بئر صرف عمقه 8 أمتار بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من انتشال جثمان الشاب عبد الله سالم على والذي سقط في بئر صرف يصل عمقة إلى 8 أمتار بنجع العقولة التابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية دروة بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وقد سيطرت حالة من الحزن على نفوس الأهالي وأسرة الراحل لحظة استخراج جثمانه من البئر، وسوف يتم نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

وكانت قرية العاقولا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا شهدت سقوط أحد الأشخاص داخل حفرة يصل عمقها إلى ما يقرب من 8 أمتار حيث حاول المواطنين إخراج الشخص من داخل الحفرة.

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