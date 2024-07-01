الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس حزب العمال يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" سر سقوط شعبية المحافظين ببريطانيا

جريدة الدستور

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال، إن اتجاه الشعب البريطاني إلى حزب العمال أكثر من حزب المحافظين نتيجة حتمية للمعاناة التي يشعر بها الشعب الفلسطيني من السياسات الخاطئة لحزب المحافظين.

اقتراب فوز حزب العمال البريطاني 


وأكد نائب رئيس حزب العمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الشعب البريطاني يريد تغيير في سياسات الحكومة مع كافة القطاعات الخدمية.

وأضاف في حديثه، أنه سيكون هناك تغيير شامل جذري في السياسة البريطانية تجاه الكثير من القرارات التي كان يعاني منها الشعب السنوات الماضية.

مطالب الشعب البريطاني 

وأشار إلى، أن الشعب البريطاني لديه الكثير من المطالب التي يرغب تحقيقها من خلال فوز حزب العمال بالانتخابات على حساب المحافظين، ومن بين هذه المطالب تحسين مستوى المعيشة، رفع الكفاءة العمالية، والحد من الهجرة الغير مشروعة.

عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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