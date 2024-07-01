الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب التجمع: أشفق على الحكومة الجديدة من حالة التحفز

عبدالناصر قنديل
عبدالناصر قنديل

أوضح عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أولويات الحكومة الجديدة وأبرز الملفات المطروحة، قائلًا: “أشفق على التشكيل الحكومي القادم”.

وأضاف عبدالناصر قنديل  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن الوزارة القادمة تأتي في لحظة استثنائية، وهناك حالة تحفز وترقب لأدائها قبل أن تبدأ ". 

وأوضح أن هناك مطالب عديدة لدى القوى السياسية لدى المواطن في الشارع، لافتًا إلى أن هناك تحفز لنتائج سريعة على الأرض، وكأن المواطن يتوقع بمجرّد حلف اليمين أن يرى تأثيرات وانعكاسات مباشرة على أسعار الخدمات الأساسية والرقابة على الأسعار في الأسواق، وعلى مستوى الاستجابة للمطالب والنواتج التي خرجت من الحوار الوطني.

وأشار إلى أن هناك جهات عديدة متحفزة ومترقبة التشكيلة الوزارية لترى كيف ستتعامل.  

عبدالناصر قنديل حزب التجمع الحكومة الجديدة التعديلات الوزارية

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