الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يجب على مرضى السكري العناية بأقدامهم بشكل خاص في موسم الأمطار؟

القدم السكري
القدم السكري

تتضمن الرعاية المناسبة للقدم السكري استخدام الأنسولين، والحفاظ على روتين غسل الوجه، وتدليك القدم للترطيب والكشف، إلى جانب الخطوات الأساسية الأخرى للوقاية من العدوى والمضاعفات.

5 نصائح عملية للوقاية من قرح القدم لدى مرضى السكرى

الأقدام هي أكثر أجزاء الجسم إهمالًا، ولا يهتم معظمنا بأقدامنا بالشكل المناسب. ومع استمرار مرض السكري لفترة طويلة أو عدم السيطرة عليه بشكل جيد، يبدأ بعض عناصر الاعتلال العصبي في الظهور. أي أنهم يبدأون في فقدان بعض الإحساس باللمس في أقدامهم. ويؤدي هذا أيضًا إلى تشوهات صغيرة في أقدامهم مما يؤدي إلى تغير نقاط الضغط وسمك الجلد.

القدم السكري

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعانون أيضًا من انخفاض تدفق الدم بسبب انسداد الأوعية الدموية الصغيرة في القدمين. كما نعلم جميعًا أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وضعف الشفاء.

يعاني جميعنا تقريبًا من شقوق صغيرة في أقدامنا بسبب الجلد السميك. ومع الجمع بين الاعتلال العصبي وتشقق القدمين، فإن موسم الأمطار يجلب خطرًا جسيمًا للإصابة بعدوى القدم السكرية

الطقس حار ورطب مع زيادة التعرق وجميعنا نضطر للخروج من منازلنا. بمجرد أن تبتل الأقدام في موسم الرياح الموسمية، يتلامس الماء مع هذه الشقوق الصغيرة. وهذا يؤدي إلى ظهور بعض العدوى. إذا ظلت الأقدام مبللة لفترة طويلة، يمكن أن تنتشر العدوى. بسبب فقدان الإحساس، تصبح القدمان غير قادرتين على الشعور بالألم وعدم الراحة.

وفقًا للدكتور مانو شانكار، المدير السريري - الجراحة العامة والتدخل الجراحي البسيط، مستشفيات مارينجو آسيا، فريد آباد، "للوقاية من عدوى القدم السكرية، نحتاج إلى العناية الجيدة بأقدامنا. يعد التحكم الجيد في السكريات أمرًا بالغ الأهمية، وإذا كانت هناك حاجة إلى الأنسولين، فلا تقنع طبيبك بتجنبه. أول شيء يجب عليك فعله بقدميك هو ما تفعله بوجهك. وهذا يعني أنه بينما نغسل وجوهنا عدة مرات في اليوم وخاصة بعد الخروج من الخارج، نحتاج إلى غسل أقدامنا بشكل متكرر وتطبيق أي كريم للقدمين للحفاظ عليها ناعمة ومرنة."

مرضى السكري موسم الأمطار الأنسولين الاعتلال العصبي فقدان بعض الإحساس باللمس

مواد متعلقة

"صناع الخير" تفتتح غرفًا جديدة ضمن مبادرة "قدم صحيح" لرعاية مرضى القدم السكرى

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ضبط والد حبيبة فتاة رشيد ضحية العنف الأسري وزوجته بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر