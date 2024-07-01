لماذا يجب على مرضى السكري العناية بأقدامهم بشكل خاص في موسم الأمطار؟

تتضمن الرعاية المناسبة للقدم السكري استخدام الأنسولين، والحفاظ على روتين غسل الوجه، وتدليك القدم للترطيب والكشف، إلى جانب الخطوات الأساسية الأخرى للوقاية من العدوى والمضاعفات.

الأقدام هي أكثر أجزاء الجسم إهمالًا، ولا يهتم معظمنا بأقدامنا بالشكل المناسب. ومع استمرار مرض السكري لفترة طويلة أو عدم السيطرة عليه بشكل جيد، يبدأ بعض عناصر الاعتلال العصبي في الظهور. أي أنهم يبدأون في فقدان بعض الإحساس باللمس في أقدامهم. ويؤدي هذا أيضًا إلى تشوهات صغيرة في أقدامهم مما يؤدي إلى تغير نقاط الضغط وسمك الجلد.

القدم السكري

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعانون أيضًا من انخفاض تدفق الدم بسبب انسداد الأوعية الدموية الصغيرة في القدمين. كما نعلم جميعًا أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وضعف الشفاء.

يعاني جميعنا تقريبًا من شقوق صغيرة في أقدامنا بسبب الجلد السميك. ومع الجمع بين الاعتلال العصبي وتشقق القدمين، فإن موسم الأمطار يجلب خطرًا جسيمًا للإصابة بعدوى القدم السكرية

الطقس حار ورطب مع زيادة التعرق وجميعنا نضطر للخروج من منازلنا. بمجرد أن تبتل الأقدام في موسم الرياح الموسمية، يتلامس الماء مع هذه الشقوق الصغيرة. وهذا يؤدي إلى ظهور بعض العدوى. إذا ظلت الأقدام مبللة لفترة طويلة، يمكن أن تنتشر العدوى. بسبب فقدان الإحساس، تصبح القدمان غير قادرتين على الشعور بالألم وعدم الراحة.

وفقًا للدكتور مانو شانكار، المدير السريري - الجراحة العامة والتدخل الجراحي البسيط، مستشفيات مارينجو آسيا، فريد آباد، "للوقاية من عدوى القدم السكرية، نحتاج إلى العناية الجيدة بأقدامنا. يعد التحكم الجيد في السكريات أمرًا بالغ الأهمية، وإذا كانت هناك حاجة إلى الأنسولين، فلا تقنع طبيبك بتجنبه. أول شيء يجب عليك فعله بقدميك هو ما تفعله بوجهك. وهذا يعني أنه بينما نغسل وجوهنا عدة مرات في اليوم وخاصة بعد الخروج من الخارج، نحتاج إلى غسل أقدامنا بشكل متكرر وتطبيق أي كريم للقدمين للحفاظ عليها ناعمة ومرنة."