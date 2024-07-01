تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين فى نسخته الثانية لصالح فلسطين

أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وتعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل بدء المؤتمر بعد قليل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المهرجان، باستضافة العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية المتنوعة.