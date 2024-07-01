الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين فى نسخته الثانية لصالح فلسطين

جريدة الدستور

أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وتعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل بدء المؤتمر بعد قليل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المهرجان، باستضافة العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية المتنوعة.

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