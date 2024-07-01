الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسي: البريطانيون حريصون على التخلص من سياسات حزب المحافظين

جريدة الدستور

قال السيد جو هاربر، المحلل السياسي، إن الكثير من الناس يعتقدون أن حزب المحافظين ظل فترة طويلة في الحكم البريطاني وآن أوان التغيير، خاصة وأن الحزب ارتكب الكثير من السياسات الخاطئة التي أدت إلى تراجع الاقتصادي البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية.

تراجغ شعبية المحافظين 

وأكد المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حزب المحافظين اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة، بينما حزب العمال لديه الكثير من الكفاءات السياسية التي تؤهله لتولي الحكومة البريطانية في هذا الوقت الراهن.

اختيار الحكومة البريطانية 

وأضاف أنه كان هناك خمسة رؤساء من حزب المحافظين، لذا هذا الحزب استمر في الحكم لسنوات كثيرة، معبرًا:" أزمة كورونا أثرت سلبًا على شعبية حزب المحافظين نتيجة الخلل في إدارة هذه الأزمة الصحية بالقدر الكافي".

وتابع:" حزب العمال لديه الآن موقفا قويًا يستطيع مع خلاله التغلب على شعبية وقوة حزب المحافظين".

جو هاربر القاهرة الإخبارية محلل سياسي قناة القاهرة الإخبارية انهيار شعبية المحافظين

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