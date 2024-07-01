الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة

جريدة الدستور

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، انفوجراف، كشفت من خلاله مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة، وجاء في أولها الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط.

وتنتهج الحكومة الجديدة نهجًا أكثر فعالية في ترتيب الأولويات، وكذلك توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المجالات.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية


كما تم التأكيد على رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
 

اكسترا نيوز القوى السياسية الحكومة الجديدة المواطن الحماية الاجتماعية الاولويات التعليم

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