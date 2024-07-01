الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 دقيقة.. الأهلى يسيطر ويحافظ على تقدمه أمام طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي

مرت 20 دقيقة من زمن الشوط الأول من لقاء الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).


كانت الخطورة الأولى من عمرو السولية بالدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى شعبان حارس الطلائع بقليل.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة قوية من كريم فؤاد، لاعب الأهلي، من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد شعبان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.


وفي الدقيقة 17 واصل الأهلي سيطرته، نفذت الركلة الركنية بعرضية من حسين الشحات إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد شعبان.


وفي الدقيقة 19 كانت أولى هجمات الجيش، عن طريق تسديدة النيجيري جودين شيكا جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. 

مصطفى شوبير ومحمد هاني، وإمام عاشور وكريم نيدفيد، ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج، ورضا سليم وأحمد عبدالقادر، وياسر إبراهيم.‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن عبدالظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، والثنائي محمد طه وإبراهيم عمر، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المباراة من الجولة الثالثة عشرة بدوري نايل، محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، وأمين عمر حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول دوري نايل، برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة، بواقع 15 فوزًا و3 تعادلات وهزيمتين، إلا أن المارد الأحمر، لا يزال يمتلك 7 مؤجلات أخرى، أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ14 و17، و18 و19، و23 و24 و25 على الترتيب.

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