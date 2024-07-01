الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب عمر: حزب العمال الأقرب للفوز بالانتخابات البريطانية

جريدة الدستور

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إنه من المؤكد أن حزب العمال الرابح في الانتخابات البريطانية، حيث هناك تراجع غير مسبوق في شعبية حزب المحافظين.

اقتراب فوز حزب العمال البريطاني 

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الشعب البريطانية يبدو أنهم حسموا أمرهم في اختيار رئيس حزب العمال لتشكيل الوزارة البريطانية المقبلة، حيث أن الأزمات الاقتصادية والصحية التي مر بها المجتمع البريطاني منذ أزمة كورونا أدت إلى تراجع شعبية حزب المحافظين بصورة كبيرة.

انهيار شعبية المحافظين 


وأضاف أن ريشي سوناك سوف يقدم استقالته من رئاسة الحزب فور الإعلان عن هزيمة المحافظين أمام حزب العمال.

وأشار إلى أن الثنائية البريطانية ستظل مستمرة، حيث أنه من الصعب أن يزاحم حزب الإصلاح أو الحزب الليبرالي هذه الثنائية العريقة التي تتولى الحكم البريطاني لسنوات كثيرة ماضية.

كاتب صحفي إيهاب عمر القاهرة الإخبارية قناة القاهر حزب العمال البريطاني

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