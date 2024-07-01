"الأسمرات".. حكاية أول حي سكني للقضاء على العشوائيات (فيديو)

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية "DMC"، خلال حلقة اليوم الإثنين، تقرير بعنوان " الأسمرات.. حكاية أول حي سكني للقضاء على العشوائيات".

وأجرت كاميرا برنامج "السفيرة عزيزة"، حوارا مع الشباب لرصد ردود أفعالهم على ما لمسوه من توفير الخدمات بالحى.

وقالت إحدى الفتيات:"كنت فى المنشية وكان نفسى ألعب كورة، ولما جيت هنا فى حى الأسمرات حققت حلمى ولعبت، وأكد آخر أن سلوك المواطنين فى الحى جميلة، ورأيت منشآت رياضية كالملاعب والتى لم أرها فى المكان الذى كنت أعيش فيه".

وأضافت أخرى:"كان عندى 8 سنوات لما جيت هنا وحاليا عمرى 16 سنة، وهنا اتعلمت حاجات كتير وخرجت وشاركت فى النوادى لأول مرة، بسبب أن المكان الذى كنت أعيش فيه لم يكن فيه نوادٍ".

وأكد أحد الشباب:" كنا بنلعب فى الشارع لانه مكنش فى ملاعب ولما جينا فى حى الأسمرات وجدنا 7 ملاعب والتمارين مجانية، كنا عايشين من غير مستقبل وكل يوم زى اللى قبله، لكن هنا التعليم يفرق، وكل حاجة فرقت معانا".