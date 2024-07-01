الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين وإصابة طفل في تصادم دراجة بخارية بسيارة بالمنيا

أسعاف - أرشيفية
أسعاف - أرشيفية

شهدت قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ، حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة طفل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.  

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ” شعبان شحاته ” 60 سنة ونجله محمد ” 35 سنة، وإصابة طفل صغير نجل الثاني، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفي سمالوط النموذجي  لتلقي الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة، وتم إيداع الجثتين داخل المشرحة بالمستشفي للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاه وإعداد التقرير الطبي.  

وتبين التحريات الاولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين، مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا مصرع شخصين اصابة طفل تصادم دراجة بخارية بسيارة قرية التوفيقية بسمالوط مستشفي سمالوط النموذج

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