مواطنة: على الحكومة الجديدة أن تراقب الأسعار (فيديو)

قالت إيمان منتصر مواطنة مصرية، إنها تطالب الحكومة الجديدة بتكثيف جهودها في مراقبة الأسعار، وذلك لأن بعض التجار يرفعون أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، ولا يوجد رقابة عليهم، مما أدى إلى خلل كبير في أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين في حياتهم اليومية.

وكان هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

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