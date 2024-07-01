الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات في المحلة الكبرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى من خلال شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ الغربية إن المحافظة سعت بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.

وأضاف أن المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان  وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) وتطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى  و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ إجمالي المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.، كما تم إنشاء نقطة  وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.

التشغيل التجريبى لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى شركة أسمنت أسيوط سيمكس عبدالفتاح السيسي قلعة الصناعة المصرية

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