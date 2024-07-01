دوري نايل.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف "طاهر"

تقدم الأهلي مبكرًا على نظيره طلائع الجيش، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وسجل هدف التقدم في اللقاء للأهلي طاهر محمد طاهر بالدقيقة 12، بتسديدة داخل منطقة الجزاء باغتت حارس مرمى طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش، على ستاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

مصطفى شوبير ومحمد هاني، وإمام عاشور وكريم نيدفيد، ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج، ورضا سليم وأحمد عبدالقادر، وياسر إبراهيم.‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن عبدالظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، والثنائي محمد طه وإبراهيم عمر، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المباراة من الجولة الثالثة عشرة بدوري نايل، محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، وأمين عمر حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.