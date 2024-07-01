طلعت عبدالقوى: تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى "مهم"

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني مهم جدًا.

وقال عبدالقوي فى تصريح لـ"الدستور"، إن الحوار الوطني أخرج حوالى ١٢٥ توصية تخص جميع المحاور السياسي والاقتصادي والمجتمع فى المرحلة الأولى من الحوار، لافتًا إلى أن هناك ٩٧ توصية خاصة بالمحور الاقتصادي تم تسليمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية.



وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة الجديدة بتفعيل توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، كان قد شكل لجنة تنسيقية من مجلس أمناء الحوار الوطني مع ممثلي الحكومة سيتم تفعيلها بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين، لتفعيل توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني.