رشا راغب: المصريون أبهروا العالم فى مظاهرات 30 يونيو 2013 (فيديو)

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه حين شاركت في ثورة 30 يونيو 2013 بميدان التحرير، أدركت أن الشعب المصري رغم تذمره، إلا أن حس الفكاهة لديه كبير للغاية، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها من حين لآخر، كما أن نسبة الوعي لدى البسطاء من الشعب مبهرة، وذلك ظهر خلال خروجهم ضد نظام حكم الإخوان المسلمين، ورفضهم التام للممارسات التي ارتكبوها باسم الدين.

وأضافت راغب، خلال لقائها مع بودكاست "NTA"، الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، في حلقة خاصة عن "بناء الإنسان المصري"، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو، أن "رويترز" رصدت مظاهرات 30 يونيو بشكل واسع، ووصفتها بأنها أكبر حشد بشري منذ أيام آدم، الأمر الذي يؤكد مدى وعي وخوف المصريين على وطنهم، كما أن جميع دول العالم كانت تشعر بالانبهار فور رؤيتهم لمشاهد المظاهرات في شوارع مصر.