السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالعجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة العجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وعلى الفورانتقلت سيارتين إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع الحريق في العجوزة حيث جرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الوحدات العقارية المجاورة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من الفحص والمعاينة التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اندلاع الحريق في جهاز التكييف في صالة الشقة وامتداد الأدخنة الناتجة عن الحريق لواجهة العقار بالطوابق الأخرى بدون تأثيرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.