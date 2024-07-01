الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشا راغب: مشاهد القتل والحرب تؤثر على الحالة النفسية لدى الجمهور (فيديو)

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فمن الطبيعي أن يشعر رواد التواصل الاجتماعي بالقلق إثر تعرضهم لمشاهد القتل والحرب بشكل دوري من خلال متابعة المنصات الإلكترونية المختلفة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية لدى المشاهدين.

وأضافت راغب، خلال لقائها مع بودكاست "NTA"، الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، في حلقة خاصة عن "بناء الإنسان المصري"، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو، أن الإعلام المصري يسير على خطوات محمودة للغاية في الآونة الأخيرة، من خلال بث الطمأنينة والشفافية في المعلومة التي تُعرض للجمهور، مؤكدة ضرورة التحلي بالثقة والثبات والصبر في ما تقوم به الدولة المصرية.

الدكتورة رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب التكنولوجيا المنصات الإلكترونية ثورة 30 يونيو 30 يونيو الاعلام القتل الحرب

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