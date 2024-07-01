الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء رضا فرحات يوضح أولويات ومطالب حزب المؤتمر من الحكومة الجديدة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر: "نتمنى أن تكون تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة جديرة بالتنفيذ، ونراها خلال التشكيل الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تضم الكثير من الكفاءات والخبرات المتميزة ولا بد أن يكون لديها نوع من المزاوجة السياسية، ورؤية تتفق مع القوى السياسية في الكثير من المحاور. 

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc: "نتمنى أن يكون الحوار الوطني أكثر فاعلية ومن ثم نبدأ في رؤية التوصيات التي بذلنا فيها جهدًا خلال جلساته وفقًا لما قرره الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بحيث نرى التوصيات الماضية تخرج للنور". 

وأوضح أن أهم هذه المطالب تتمثل في ملف الإصلاح السياسي وتعديل شكل النظام الانتخابي، وكذلك المجالس المحلية، وبالنسبة للشق الاقتصادي لا بد أن يكون هناك تغيير في السياسات الخاصة بالحكومة، ومنها التضخم، وضبط الأسواق، وموضوع الكهرباء وهي من الأولويات.

اللواء رضا فرحات برنامج اليوم حزب المؤتمر الإصلاح السياسي

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