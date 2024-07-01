الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

الجونة
الجونة

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النسر البورسعيدي، في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة الجونة والمصري البورسعيدي بدوري نايل

ويواجه الجونة نظيره المصري البورسعيدي، بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

تشكيل الجونة لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد شوشة، وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح.

خط الوسط: رضا صلاح ونور السيد، وعبد الجواد تعلب وسيف شيكا، وأرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء حسن الحطاب، حسام ايفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل مباراة الجونة والمصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورت 2، حيث يسبقها أستوديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد خيري رفقة الكباتن شادي محمد ومحمد أبو العلا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والمراسل من أرض الملعب أسامة العقدة.

 

طاقم حكام مباراة الجونة والمصري البورسعيدي بدوري نايل

يقود مباراة الجونة والمصري البورسعيدي، تحكيميًا في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، حسني سلطان حكم ساحة، ويعاونه ماجد المليجي حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد جمال حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

 

موقف الجونة بدوري نايل

يحتل الفريق الساحلي، المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، من سبعة انتصارات وعشرة تعادلات و11 هزيمة.

 

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