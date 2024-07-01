الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: الكثير تغيرت حياتهم للأفضل بسبب المشروع القومى لتأهيل الشباب

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من المشاريع التنموية شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو، فمن خلال دوره في البرنامج الرئاسي، وصلت لأبعاد وفكر صُناع القرار الاقتصادي في مصر، حيث الهدف الأساسي لهم هو المواطن المصري.

وأضاف شادي خلال بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، أن الكثير من الشباب تغيرت حياتهم للأفضل بدرجة كبيرة جدًا بسبب المشروع القومي لتأهيل الشباب، ففي البداية كنت موظفًا صغيرًا، ولكن بعد دخولي للأكاديمية استطعت أن أصل إلى أن أقيم عددًا من المشروعات.

وضرب مثال عن المشروعات التي سهمت في بناء الإنسان، وهي مشروعات حياة كريمة، فتطوير وتنمية الصعيد، يحتاج لعدد من الأمور، منها الإعمار الذي يتطلب مواد بناء وغيرها من المنتجات التي تسهم في خلق فرص عمل للكثير من الشباب، والتشجيع على الاستثمار المحلي، فضلًا عن الفوائد المباشرة التي تعود على المواطن المصري، من خلال رصف الطرق وبناء البيوت.

ونوه، بأن بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري، هو السبب في نجاح جميع المشروعات القومية، مضيفًا أن منتدى شباب العالم من المؤتمرات المهمة التي أسهمت في تشجيع ما يعرف بـ"سياحة المؤتمرات".

خبير اقتصادي المشروع القومي لتأهيل الشباب الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي NTA 30 يونيو

مواد متعلقة

عضو مجلس "حياة كريمة" تكشف تفاصيل نشأة المؤسسة وكيف أثرت فى حياة المصريين

حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستوطنة دوفيف

جيش الاحتلال يطلب من السكان والنازحين فى خان يونس جنوبى غزة إخلاء منازلهم

عضو "حياة كريمة": 10 بنود جديدة فى قانون العمل الأهلى وضعت بأيدى الشباب

قصة عجوز كفيفة كرست حياتها لتحفيظ القرآن الكريم لأطفال المنوفية (فيديو)

فى خطوات.. كيف تنجح فى تحقيق أحلامك؟ (فيديو)

ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. "إكسترا نيوز" ترصد التفاصيل (فيديو)

"الشعب الديمقراطى": الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى (فيديو)

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين 2024

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر