خبير اقتصادى: الكثير تغيرت حياتهم للأفضل بسبب المشروع القومى لتأهيل الشباب

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من المشاريع التنموية شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو، فمن خلال دوره في البرنامج الرئاسي، وصلت لأبعاد وفكر صُناع القرار الاقتصادي في مصر، حيث الهدف الأساسي لهم هو المواطن المصري.

وأضاف شادي خلال بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، أن الكثير من الشباب تغيرت حياتهم للأفضل بدرجة كبيرة جدًا بسبب المشروع القومي لتأهيل الشباب، ففي البداية كنت موظفًا صغيرًا، ولكن بعد دخولي للأكاديمية استطعت أن أصل إلى أن أقيم عددًا من المشروعات.

وضرب مثال عن المشروعات التي سهمت في بناء الإنسان، وهي مشروعات حياة كريمة، فتطوير وتنمية الصعيد، يحتاج لعدد من الأمور، منها الإعمار الذي يتطلب مواد بناء وغيرها من المنتجات التي تسهم في خلق فرص عمل للكثير من الشباب، والتشجيع على الاستثمار المحلي، فضلًا عن الفوائد المباشرة التي تعود على المواطن المصري، من خلال رصف الطرق وبناء البيوت.

ونوه، بأن بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري، هو السبب في نجاح جميع المشروعات القومية، مضيفًا أن منتدى شباب العالم من المؤتمرات المهمة التي أسهمت في تشجيع ما يعرف بـ"سياحة المؤتمرات".