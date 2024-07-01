اتحاد الكرة يعلن إعادة هيكلة لجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الاثنين، إعادة هيكلة لجنة الحكام التابعة للاتحاد المحلي للعبة.

ونشر الاتحاد المصري بيانًا جاء فيه: "جاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة".

ويأتي قرار الجبلاية بعد مطالبة الزمالك بإصلاحات جذرية في منظومة التحكيم، إضافة لعدد من الأخطاء في مباريات دوري نايل خلال الجولات السابقة، حيث أبدت عديد من الفرق اعتراضها على القرارات التحكيمية.

وينتهي عقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بنهاية شهر أغسطس المقبل.