الإثنين 01 يوليو 2024
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باحث اقتصادي: منتدى شباب العالم نجح في تفعيل "سياحة المؤتمرات" (فيديو)

الباحث الاقتصادي
الباحث الاقتصادي محمد شادي

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إنه قبل تدشين منتدى شباب العالم، كان الحديث متداولا حول مدى الاستفادة من هذه المؤتمرات، ولكن المصريين كانوا ينادون دائما بـ "سياحة المؤتمرات"، حيث أكد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن الدولة المصرية موقعها خرافي للغاية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التي تمتلكها.

وأضاف شادي، خلال لقائه مع بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، في حلقة خاصة عن "بناء الإنسان المصري"، بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو، أن منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية للتدريب استطاعا تفعيل "سياحة المؤتمرات" بشكل كبير للغاية، وبعد نجاح هذا المنتدى تحديدا، أصبح لدى مصر كوادر تنظيمية ليست متواجدة لدى معظم دول العالم.

NTA بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب 30 يونيو ثورة 30 يونيو الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي سياحة المؤتمرات منتدى شباب العالم

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