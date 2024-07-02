مع بداية شهر يوليو يشغل بال المستثمرين والمقاولين معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر طن حديد عز ارتفاعًا اليوم بالسوق المحلية بمبلغ 503 جنيهات في الطن الواحد، وشهدت أسعار الحديد في المصانع المختلفة قد تحركات طفيفة مقارنة بمستوياتها الأخيرة، وبينما انخفض سعر طن الأسمنت في الأسواق.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-7-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم 2 يوليو 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

بلغ سعر طن حديد العتال اليوم الثلاثاء إلى 39 ألف جنيه.

سجل طن حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه.

وصل سعر طن المراكبي إلى 39 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد بيانكو 36 ألفًا و500 جنيه.

سجل سعر طن الحديد بشاي نحو 41.000 جنيه للطن.

حقق سعر طن حديد العشري نحو 36.500 جنيه للطن.

شهد سعر طن حديد جيوشي نحو 37.000 للطن.

سجل متوسط سعر طن الحديد في شركة المصريين نحو 40.950 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

حقق متوسط سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء في شركة عطية نحو قيمة 36.500 جنيه للطن.

وصل متوسط سعر طن الحديد في شركة مصر ستيل نحو 36.200 جنيه للطن.

سجل كذلك متوسط السعر طن الحديد في شركة المعادي نحو 36.500 جنيه للطن.

سجل متوسط السعر لطن الحديد في شركة سرحان حوالي 36.500 جنيه للطن.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة إلى قيمة 41 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

وصل سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت المصريين 1990 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء 2130 جنيهًا.