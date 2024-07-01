القاهرة الإخبارية: تنسيق بين الفصائل العراقية والحوثيين لتنفيذ العمليات بالبحر المتوسط

قالت هبه التميم، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الفصائل العراقية أكدت استمرارها في التواصل لتنفيذ العمليات العسكرية مع الحوثيين واستهداف السفن بالبحر الأبيض المتوسط.

العمليات العسكرية العراقية بالبحر الأبيض المتوسط



وأكدت التميم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " منتصف النهار" المذاع عبر قضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل العراقية تقوم بهذه العمليات العسكرية المكثفة من أجل الرد على الجرائم الصهيونية في قطاع غزة.

التعاون العراقي مع الحوثيين

وأضافت في حديثها أن تنسيقية الفصائل العراقية أعلنت أنها ستخوض حربًا مع حزب الله ضد الكيان الصهيوني إذا لم تتراجع إسرائيل عن انتهاكها للحدود اللبنانية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدا و91 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ووصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام وكالة "أونروا"، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية" جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة داخل القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.