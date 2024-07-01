الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع مارك جويو قادمًا من برشلونة

مارك جويو
مارك جويو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، التعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب مارك جويو قادمًا من فريق برشلونة.

ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع المهاجم الإسباني بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مع وجود خيار لموسم إضافي آخر، على أن ينضم لزملائه الجدد في الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات خاصة لموقع نادي تشيلسي:"إنها فرحة كبيرة بالتوقيع لتشيلسي، وقد كافحت من أجل النوم قبل الرحلة إلى هنا لأنني كنت متحمسًا للغاية".

أضاف:"منذ أن كنت صغيرًا، كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الآن لدي الفرصة للمجيء إلى هنا في تشيلسي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح للنادي”.

ويُعد جويو نتاج أكاديمية برشلونة، ولعب للمرة الأولى مع فريق الأول في مباراة رسمية في أكتوبر 2023 عندما شارك كبديل في مباراة بالدوري الإسباني ضد غرناطة قبل أن يشارك لأول مرة ضد نادي أتلتيك بيلباو كأساسي.

ومع برشلونة، لعب جويو 7 مباريات بمختلف المسابقات الموسم المنقضي، بمجموع 182 دقيقة، واستطاع تسجيل هدفًا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وآخر ضد رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسى مارك جويو جويو برشلونة الدوري الاسباني

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