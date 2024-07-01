الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سارة بدر: شعبية منتدى شباب العالم تزداد عامًا بعد الآخر

سارة بدر المنسق العام
سارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، إننا نري مدى النجاحات التي حققناها على مدار السنوات الماضية خلال المنتدى، حيث بدأت الفكرة بمؤتمرات شبابية على الأرض نقوم بتنفيذها ونحضرها ونتناقش فيها عن نجاحات الدولة المصرية التي تتحقق على أرض الواقع.

وأضافت "بدر" خلال بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، أن فكرة المؤتمرات الشبابية بدأت من محافظة الإسكندرية عام 2017، بعدها جاءت علينا مسؤولية تنفيذ الفكرة على مستوى دولي أكبر، مشيرة أنها فخورة بالنجاح والشعبية التي وصل لها منتدى شباب العالم، خاصة ف العام الأول له عام 2017.

وأكدت أن السنة الاولي من منتدى شباب العالم، كانت محورية، بسبب اعتماد فكرة المنتدى على شباب البرنامج الرئاسي، الذي تناول موضوعات تهم شباب العالم وليس مصر فقط.

ونوهت إلى أن شعار المنتدى في العام الأول " we need to talk "، وهو باختصار أننا نريد أن نتحدث من أجل تغير العالم حولنا، مؤكدة أن المنتدي عام بعد عام يزداد شعبية وأهمية في نفس الوقت، وهذا نجاح لمصر، التي استطاعت أن تجمع شباب من أكثر من 190 دولة.

المنسق العام لمنتدى شباب العالم NTA شباب العالم المؤتمرات الشبابية

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