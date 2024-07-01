الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى مؤجلات الدورى

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي بدوري نايل

يواجه طلائع الجيش نظيره الأهلي، في السابعة من مساء الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب- عمرو طارق- محمد دياب- محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب- حميد ماو- علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا- جودوين- يسري وحيد.

ويجلس على دكة البدلاء:

عمرو رضوان- خالد عوض- السيد أبومنة- عبدالرحمن شيكا- عمر السعيد- مصطفى الخواجة- كريم طارق- محمد حمدي زكي- محمد هاني.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والأهلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن عبدالظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، والثنائي محمد طه وإبراهيم عمر، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والأهلي بدوري نايل

يقود مباراة طلائع الجيش والأهلي، تحكيميا في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بدوري نايل، محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، وأمين عمر حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

موقف طلائع الجيش بدوري نايل

يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 26 مباراة، بواقع 8 انتصارات و10 تعادلات و8 هزائم، إلا أن الفريق العسكري، مازال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى أمام الزمالك من الجولة السادسة عشرة. 

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