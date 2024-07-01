الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة فتح: الاحتلال يعيش أسوأ حالات التخبط السياسي رغم استمرار جرائمه

غزة
غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الصهيوني يتعامل مع الشعب الفلسطيني بشكل غير إنساني بصورة غير مسبوقة في العالم بأكمله، وبالرغم من هذه الانتهاكات إلا أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن أرضه.

استمرار جرائم الاحتلال على غزة 

وأكد عبد الفتاح دولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقد كل مقومات الحياة، ولم يبق أمامه سوى الصمود أمام جرائمه دفاعًا عن أرضه.

وتابع:" نتنياهو يحسن سياسة القتل الجماعي والإبادة، ولكن تظهر هشاشة الجيش الصهيوني في المواجهات المباشرة مع الشعب الفلسطيني".

واستطرد:" حي الشجاعية تحت القصف الصهيوني المكثف، وبالتالي هناك ارتفاع شديد في اعداد الشهداء على مدار الدقيقة الواحدة في غزة".

وأشار إلى أن جثث الشهداء ملقاه في الطرقات والشوارع في حي الشجعان، حيث أعرب مسئول في الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم القدرة على استيعاب أعداد الشهداء المتواجدة في الشوارع وميادين الحي.

تخبط في سياسة الاحتلال 

وذكر، أنه بالرغم من كثر الجرائم البشرية التي يقوم بها الاحتلال حاليًا، إلا أنه يمكن القول أن دولة الاحتلال في اسوأ حالتها وتعيش حالة من التخبط السياسي العنيف.

عبد الفتاح دولة حركة فتح القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى

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