مستقبل وطن يدشن شياخة جديدة بالنزهة.. و"الشبراوى": ثورة يونيو العبور الجديد

احتفالية ذكرى 30 يونيو..

احتفلت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن بقيادة مصطفي شبراوي أمين القسم، بذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو، تم على هامشها افتتاح وتدشين مقر جديد للشياخة بالنزهة الجديدة، والتي يتولى أمانتها وليد صقر.



وشهدت الاحتفالية مشاركة مسئولي الأمانة جاء في مقدمتهم المهندس مصطفي شبراوي أمين القسم وعمرو صابر أمين التنظيم والدكتور عماد الصادق الأمين المساعد والدكتورة سحر عبدالحق الأمين المساعد وأحمد الحلو أمين المهنين ومؤمن مصطفي رئيس لجنة الإعلام بأمانة المهنيين، وداليا المناوي أمينة المرأة بالنزهة، وبيتر ميخائيل أمين العضوية، كما شارك عدد من قيادات الأمانات النوعية التابعة لأمانة النزهة.



وأكد مصطفي شبراوي أمين القسم، أن ذكري ثورة 30 يونيو هي احتفالية عبور جديدة لمصر خاصة أنها عبرت بنا إلى بر الأمان.

وأضاف في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في العبور بمصر إلي بر الأمان، واستعادة الأمن والأمان بعدما افتقدناهم لفترة كادت تكون الأسوء في تاريخ مصر، واليوم نعيش أجواء الأمن والأمان ونسعي لاستعادة بناء مصر من جديد علي مدار 11 عاما.

وواصل، هذه الاحتفالية قد لا تكون الكبري ولكن تلقي في أنفسنا زيادة من الطمأنينة بأننا استعادنا بلدنا مرة أخرى، وأن مصر أصبحت في ذلك الأمان بفضل القيادة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصريين لديهم طموحات جديدة من أجل بناء الجمهورية الجديدة في أعقاب 30 يونيو وتقوية الاقتصاد في ظل التحديات التي تخوضها البلاد خلال الفترة الاخيرة، مشددًا إلى أن العمل والإنتاج هو الحل لمواجهة تلك التحديات.

واختتم مصطفي شبراوي تصريحاته، نحاول بتلك الاحتفاليات أن نغرس في الأجيال القادمة وتعليمهم أن مصر أولا وأخيرًا.

في المقابل أكد أحمد الحلو، أمين المهنيين، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية في المقام الأول للتخلص من آثار النظام البائد والذي كاد أن يوقع مصر في خطر فتنة كبري داخليا وخارجيا.

وأضاف في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن مشاركة جميع طوائف الشعب من عمال وموظفين وغيرهم جاء نابعا من خوفهم في فترة افتقدنا فيها الأمن والأمان.. موضحا أن مصر بدأت إعادة البناء مرة أخري في أعقاب 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم أحمد الحلو تصريحاته: لازلنا في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة والتي لا يتوقف البناء فيها في ظل الأمن والأمان التي تنعم بهم مصر حاليا، أصبحنا نبني مصانع ومناطق لوجستية جديدة، يكون الهدف منها تشغيل الشباب وتطوير البلاد وتحويلها إلي بلد صناعية.

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