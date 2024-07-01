الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشا راغب: مصر تستحق كوادر قوية.. والتوظيف ليس هدفنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه لا توجد دول كثيرة اتخذت قرارًا شجاعًا مثل الذي اتخذته مصر أن جعلت  2016 عام الشباب والمؤتمرات الوطنية، وخصصت برامج لتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل المرأة.

وأكدت خلال برودكاست "NTA"، أن الدولة تنفق أموالًا طائلة على تأهيل الشباب، وهذه الاستراتيجية العامة للدولة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستثمار في 70% من الشباب تحت سن الـ40، وهم عشرات الملايين الذين لهم فرصة تدريب في برامج الأكاديمية.

وتابعت أن الهدف من الالتحاق بالأكاديمية ليس التوظيف، وإنما رحلة تغيير، والرحلة له فيها أمور كثيرة مثل برامج طويلة المدى مثل تأهيل المرأة للقيادة، وتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ومحاور لبناء الشخصية المصرية.

وختمت: "مصر تستحق كوادر قوية، والكادر القوي لا يحتاج للتوظيف". 

رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ام الشباب والمؤتمرات الوطنية تأهيل المرأة برودكاست NTA

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