الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جريدة الدستور

نفت مصادر، الإثنين، صحة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوقيت الصيفي.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن العمل بنظام التوقيت الصيفي قائم كما هو وليست هناك نية أو تفكير فى إلغاء العمل به.

وأشارت إلى أن أي إجراء فى هذا الشأن من الطبيعي أن تعلن عنه رئاسة الوزراء ولم يصدر عنها أي توضيح.

ودعت الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي أحاديث قد يروجها مغرضون أو باحثون عن تحقيق قراءات ومشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية.

عدم الانسياق وراء أي أحاديث قد يروجها مغرضون

 

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بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس الوزراء

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مجلس الوزراء يوافق اليوم خلال اجتماعه على عدة قرارات

 

مجلس الوزراء التوقيت الصيفي نظام التوقيت الصيفي قائم رئاسة الوزراء قراءات ومشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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