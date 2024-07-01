هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

نفت مصادر، الإثنين، صحة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوقيت الصيفي.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن العمل بنظام التوقيت الصيفي قائم كما هو وليست هناك نية أو تفكير فى إلغاء العمل به.

وأشارت إلى أن أي إجراء فى هذا الشأن من الطبيعي أن تعلن عنه رئاسة الوزراء ولم يصدر عنها أي توضيح.

ودعت الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي أحاديث قد يروجها مغرضون أو باحثون عن تحقيق قراءات ومشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية.