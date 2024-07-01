غياب 4 للإصابة.. تشكيل المصري لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة المصري البورسعيدي والجونة بدوري نايل

ويواجه النسور الخُضر نظيره الجونة في السابعة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الجونة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: امادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، عمرو موسى، يوسف الجوهري، محمود حمادة، ايزي ايمكا، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

ويغيب عن اللقاء كلا من: باهر المحمدي وغيلاس جناوي، وأحمد أيمن منصور وإسلام عطية للإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والجونة بدوري نايل

تنقل مباراة المصري والجونة عبر قناة أون تايم سبورت 2، حيث يسبقها أستوديو تحليلي يقدمه أحمد خيري رفقة الكباتن شادي محمد ومحمد أبو العلا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والمراسل من أرض الملعب أسامة العقدة.

طاقم حكام مباراة المصري البورسعيدي والجونة بدوري نايل

يقود مباراة المصري والجونة تحكيميًا في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، حسني سلطان حكم ساحة، ويعاونه ماجد المليجي حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد جمال حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة المصري البورسعيدي والجونة بدوري نايل

موقف المصري البورسعيدي بجدول دوري نايل

يحتل المصري المركز الثالث بجدول دوري نايل، برصيد 45 نقطة بواقع 13 انتصار و6 تعادلات و8 هزائم، إلا أن المصري يمتلك مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر.