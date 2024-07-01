الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير حسن إبراهيم موسي، سفير إثيوبيا بالقاهرة، وذلك في أول زيارة للسفير الإثيوبي لقداسة البابا.

وتحدث قداسته أثناء اللقاء في نبذة مختصرة، عن تاريخ الكنيسة القبطية والعلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية بالكنيسة الإثيوبية بحكم أنهما كنيستان شقيقتان.


كما أشار قداسة البابا إلى الحضارة المصرية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمد المصريون وحدتهم الوطنية القوية، وأضاف: "فالنهر بالنسبة للمصريين هو الأب والأرض المحيطة به هي الأم التي تحضننا جميعًا، وعليها نحيا معًا في سلام مسلمون ومسيحيون. وشدد على أن نهر النيل له دورُ هام في الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح أن الكنيسة القبطية بالإضافة إلى دورها الروحي لديها دور اجتماعي بهدف لمساعدة المجتمع داخل مصر وخارجها  من خلال إنشاء المدارس المستشفيات التي يوجد العديد منها في دول إفريقيا ومن بينها إثيوبيا.

ومن جهته أعرب السفير الإثيوبي عن حرصه على الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى اهتمامه بالتاريخ المصري والقبطي وأنه يتطلع دومًا إلى زيارة المتاحف والأديرة المصرية.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس رافائيل رمزي من سكرتارية قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

من جهة اخرى أعلنت الكلية الإكلريكية بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة أسيوط، والمعروف بـ«الدير المحرق»، عن فتح أبوابها لقبول دفعة جديدة، من الطلاب والدارسين.

وقال المركز الإعلامي للكلية، في بيان له، إن العام الجديد يحمل شعار «سفراء عن المسيح»، موضحًا أن الكلية الأكلريكية بالمحرق هى كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك عندما اعتلى مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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