عضو مجلس "حياة كريمة" تكشف تفاصيل نشأة المؤسسة وكيف أثرت فى حياة المصريين

قالت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن فكرة حياة كريمة جاءت من خلال مجموعة من الشباب خريجي البرنامج الرئيسي جلسوا وأصروا على الفكرة، من خلال فكرة توحيد الجهود على كافة الوزارات المعنية، بعدما كانت كل الوزارات تعمل في طرق منعزلة عن بعضها، أصبحنا نعمل تحت طاولة واحدة.

وأضافت "ثروت"، خلال بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، إنه بعد التواصل والإتفاق مع الوزارات المعنية، بدأت فكرة العمل على بناء الإنسان، فقد شاركنا على فكرة تقديم المنتج الخدمي، فعلى سبيل المثال مشاركتنا مع بعض كمؤسسة حياة كريمة في وطن واحد، عندما تم إنقاذ عدد من الحالات الصعبة.

ونوهت، أنه من خلال العمل على أرض الواقع دخل لنا الشعور بأن مؤسسة حياة كريمة هي الملاذ الآمن لكل المصريين، فمع أول مشكلة على الفور أتصل بالمؤسسة، وهذا كان هدفا ساميا يبرز ويوضح أهمية ومكانة المؤسسة في قلوب المصريين.