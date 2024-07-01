رشا راغب: في الأكاديمية الوطنية للتدريب لا نتحدى سوى أنفسنا

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الاستثمار في الإنسان بشكل صحيح وطريقة مبدعة تجعله يسير في رحلة تغيير وتحويل أن يكون شخص آخر.

وأضافت خلال خلال برودكاست "NTA": "لا يوجد إنسان سئ طول الوقت، وإنما فيه إنسان لم يحصل على الفرصة الصحيحة".

وأشارت راغب، إلى أنها عندما قالت إنها دائمًا تبحث عن تحدي جديد، فهذا منهجها في الحياة، مردفة: "لو هاعمل شغل روتيني عملته امبارح سأحيل نفسي للمعاش، لازمة حاجة جديدة فيها تحدي وشغف"، مؤكدة أنها دائما تتحدى نفسها وليس الآخرين، ولا المؤسسات.

وأضافت: "لم يحدث في تاريخي المهني السابق لم أتحد مؤسسة ولا شخص، أتحدى نفسي فقط، وكذلك كل زملائي في الأكاديمية، نتحدى أنفسنا أن نقدم أجدد مما قدمناه، أما تجارب الآخرين مجال للتعلم، وليس مجال للتنافس".

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