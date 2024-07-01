"مفيش ممنوع".. لطيفة تطرح كليب "الورق" وتتخطى 12 مليون مشاهدة

تواصل الفنانة التونسية لطيفة طرح كليبات ألبومها "مفيش ممنوع" إذ طرحت كليب أغنية "الورق" سابع أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية تميل للطابع الرومانسي، وهى من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان المبدع زياد الطويل، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني

تقول كلمات أغنية "الورق"

وانا مني للورق.. بعرف أكلمك.. بعرف أفهمك.. احساسي كله ايه

وانا مني للورق.. مش ممكن اتكسف.. بكتب لك عن مشاعر لا يمكن تتوصف غير بس للورق

وانا مني للورق.. بكتب في ربع ساعة.. حاجات مقدرش اقولها.. لو جنبك ١٠٠٠ ساعة

وانا مني للورق.. عندي كل الإرادة.. لكن وأنا جنب منك.. بتسكتني السعادة ويسكتني الهنا

وانا مني للورق.. في روحي ١٠٠٠ حاجة.. لكن مبقولش حاجة.. غير لما بكون لوحدي

وانا مني للورق

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت الترند في العديد من الدول العربية.