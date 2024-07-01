الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصائل فلسطينية: قصفنا بقذائف الهاون تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلى بمحور نتساريم

غزة
غزة

أعلنت فصائل فلسطينية عن قصفها بقذائف الهاون تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

جرائم الحرب الصهيونية

وكانت قد أعلنت فصائل فلسطينية عن قصف غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.

وقالت الفصائل إننا قصفنا "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" والمغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الشعب الفلسطيني.

فصائل فلسطينية جرائم الحرب الصهيونية عاجل القاهرة الإخبارية

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