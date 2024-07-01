نائب محافظ كفرالشيخ: الأكاديمية الوطنية للتدريب منحتنى فرصة تحقيق الحلم

قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إنه قدم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه الرئيس السيسي.

وأضاف "البشبيشي" خلال بودكاست "NTA": "قدمت وكنت من المحظوظين أن أكون ضمن الدفعة الأولى للبرنامج"، وأكد أن البرنامج قدم الكثير من المعارف والخبرات العلمية والعملية للشباب.

وتابع: "بعدها ظهر البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وكنت من المحظوظين أيضًا أن أكون ضمن الدفعة الأولى، وهذا البرنامج كان أكثر تقدمًا من برنامج تأهيل الشباب، وهذا فتح لي العديد من الفرص مثل أن أكون ضمن المجموعة الأولى في الأكاديمية الوطنية للتدريب".

وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح كبير وعظيم وُلد عظيمًا، مضيفًا: "من يعملون في الأكاديمية من الشباب ومن جاء بالفكرة الشباب ومن يتدرب فيها هم الشباب أيضًا".

وتابع: "عندنا في البرنامج حاجة اسمها نماذج محاكاة للدولة المصرية، ووقتها في البرنامج الرئاسي الدفعة الأولى كانت هناك حوالي 22 حكومة مشكلة وكنت في الـ22 حكومة محافظًا لكفرالشيخ".

واستكمل: "هذا حلمي وأنا عاوز ده ولازم أشتغل على ده وأعمل على تحقيق هذا الحلم، والحمدلله ربنا وفقني وأثناء عملي حصلت على درجة الدكتوراه في القانون".