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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية يستقبل مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين ١ يوليو الجاري، الدكتور عبدالله الدردري، مساعد السكرتير العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن ترحيبه بالمسئول الأممي وتقديره للدعم الذي يقدمه البرنامج لمنتدى أسوان باعتباره منصة فريدة للحوار عال المستوى وتبادل الرؤى والخبرات في مجال بناء وحفظ السلام والتنمية المستدامة. 

من جانبه، أشار المسئول الأممي إلى أن مشاركتهم في المنتدى تأتي إيمانًا منهم بالعلاقة الوثيقة بين حفظ وبناء السلام والتنمية المستدامة، مضيفًا أنه أكد خلال لقاءاته مع المسئولين المصريين اعتزازهم بالتعاون القائم بين البرنامج والحكومة المصرية، وتطلعهم لدعم مصر في مجالات جذب الاستثمارات والحماية الاجتماعية والتغير المناخي والرقمنة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا الإقليمية، حيث أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد شريكًا للبرنامج في استراتيجياته لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي والمشرق العربي، مشيرًا لتواجد فرق البرنامج داخل قطاع غزة، وعملها على توفير شبكات الصرف الصحي، وإعداد خطة للتعافي المبكر في القطاع، داعيًا الشركات والخبراء المصريين للمشاركة في تلك الجهود.

 وحول الأزمات الإقليمية الأخرى، أعرب المسئول الأممي عن رغبة البرنامج في دعم قدرة مصر على الصمود فيما يتعلق بتداعيات الأزمة السودانية، مشيرًا لتخطيط البرنامج لدعم السودان واليمن بعدد من مشاريع التعافي في المستقبل، بالإضافة للعمل على التعامل مع احتياجات النازحين السوريين، وإعادة إعمار ليبيا، واعرب عن تقدير البرنامج لدور مصر الكبير الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لدور البرنامج في دعم جهود التنمية في مصر، وتطلعه لقيام البرنامج بزيادة مساهماته خلال الفترة الحالية لدعم أولويات الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاجية. 

كما تطرق النقاش لاستعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر من العام الجاري، وسبل التعاون مع المنظمة الأممية لدعم جهود مصر في تنظيم هذا الحدث.

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