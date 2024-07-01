الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام لبنانى: قطر تدعم لبنان بعشرين مليون دولار إضافية

لبنان
لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش اللبناني تلقى 20 مليون دولار إضافية (15.8 مليون جنيه إسترليني) من قطر لدعم قواته.

وبحسب التقارير اللبنانية، قطر قدمت عشرات الملايين من الدولارات سنويًا للوقود والرواتب للجيش اللبناني في السنوات الأخيرة.

 

اشتباكات حادة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي 

 

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ويأتي هذا الدعم في وقت حرج، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع حرب إسرائيل على غزة.

ولا يشارك الجيش اللبناني في العمليات القتالية، لكنّ جنديًا لبنانيًا قتل في قصف إسرائيلي في ديسمبر .
وقال سكان عدة أحياء شرق خان يونس بجنوب غزة إنهم تلقوا رسائل صوتية من أرقام هواتف إسرائيلية تأمرهم بمغادرة منازلهم، حسبما ذكرت رويترز.

وأشار بعض الأشخاص إلى أن هذا قد يعني عودة القوات الإسرائيلية إلى المنطقة التي غادرتها قبل عدة أسابيع. ولم يتم تأكيد ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي أو الحكومة.

في منشور سابق (انظر 24.07)، أبلغنا أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال اليوم إنه تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا على إسرائيل من خان يونس داخل قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانًا حول عدد الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة إن "الهجمات الإسرائيلية قتلت 23 شخصًا وأصابت 91 آخرين في ثلاث مجازر ضد عائلات [فلسطينية] خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرق، حيث لا يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات إن الوصول إلى غزة لا يزال "مقيدًا بشدة"، مع "تراكم المساعدات على الحدود".

وكتب في منشور على موقع X: "إن الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والبضائع هو مسألة حياة أو موت".
 

لبنان ​​قطاع غزة قطر حزب الله إسرائيل

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