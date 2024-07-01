الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوكاكو في الهجوم.. تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024

بلجيكا
بلجيكا

كشف الإيطالي دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لبلجيكا تشكيل “الشياطين الحمر” لمواجهة فرنسا في قمة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024، فتُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة دوسلدورف الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024

أما عن تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: فايس - يان فيرتونخن - ثياتي

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أمادو أونانا - كيفن دي بروين - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جيريمي دوكو - لويس أوبايندا - روميلو لوكاكو

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط:أوريلين تشواميني - نجولو كانتي -- أدريان رابيو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من المباراة التي ستجمع البرتغال بـ سلوفينيا، مساء اليوم.

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