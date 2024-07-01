الحكومة الجديدة.. "التضامن" تستهدف توسيع برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي مع التعديل الوزاري الجديد التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون مواطنا بتكلفة بلغت 40 مليار جنيه سنويا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والذي تضاعف أكثر من 1000% منذ 2013.

كما تستهدف الوزارة تدقيق بيانات الأسر المستفيدة من خلال قاعدة بيانات يتم مراجعتها بشكل مستمر، بالتعاون والتنسيق مع الرقابة الإدارية، كما تم ميكنة البرنامج بالكامل والربط الشبكي بين جميع الجهات من خلال استخدام الرقم القومي بهدف القضاء على أشكال الفساد، حيث تم استخراج بطاقات ذكية للصرف.

ويستفيد ذوي الهمم من 27% من قيمة الدعم، بالاضافة الى توفير مراكز للتاهيل واجهزة تعويضية وغيرها، علاوة على دعم كبار السن والذين يحصلون على 11% من قيمة الدعم.

الدعم النقدي

وساهم الدعم النقدي فى تأهيل 15% سنويا من المستفيدين لسوق العمل، لاسيما السيدات الذين تم استخراج البطاقات بأسمائهن وهو ما ساهم فى دمجمهم بسوق العمل، واستمرار دعم تلاميذ المدارس لما يقرب من 5 ملايين تلميذ لمواجهة التسرب التعليمي، والحاقدين المتميزين بسوق العمل.

وتستهدف الوزارة التوسع فى توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وضم الفئات الغير مستفيدة الى هذه المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وانخفضت نسبة الأمية بين مستفيدي "تكافل" إلى 45% مقابل 62% في مؤشر جيد لبرنامج "لا أمية مع تكافل"، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين، وأن 40% من مستفيدي "كرامة" لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.