بقدرة 200 ميجاوات.. بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية كوم أمبو - أسوان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل التجارى للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم امبو بأسوان بنظام الـ BOO، ما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع والتى تقدر التكلفة الاستثمارية بنحو 168 مليون دولار.

وقامت الشركة ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية (برئاسة كل من البنك الاوروبي للتنمية والاعمار EBRD والبنك الافريقي للتنمية AfdB )، ومشاركة كلا من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي "أبيكورب" وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر مايعادل حوالى 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى شهريا.

ويأتي المشروع في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة الي 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة.

تم بدء العمل بالموقع في تاريخ 11 ابريل 2023 مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلى بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء ما أسهم في الإسرع لإنجاز أعمال بالمحطة.

وتحتوى المحطة على 387،465 من الالوائح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الاوجه بالاضافة الي 952 عاكس كهربى على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بنحو 280 ألف طن من ثاني اكسيد الكربون سنويًا.

وتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتى غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1