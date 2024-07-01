الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تكشف حقيقة انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي في البحيرة

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق والكباري

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا، نفت فيه ما تداولته مواقع إلكترونية حول انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة، المتواجد أمام مجمع الكليات النظرية لجامعة دمنهور مما أدى إلى توقف حركة السير بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي.

txt

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

اصطدام سيارة

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري  انه تم اصطدام سيارة تحمل حفار بحاجز تأمين ارتفاعات مرور السيارات قبل كوبري مشاة جامعة دمنهور مما أدى إلى سقوط الحاجز ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات وعلى الفور تم عمل تحويله مرورية من الحارة البطيئة أمام الجامعة، وتم رفع الحاجز، وإعادة فتح الطريق.

وتناشد وزارة النقل المواطنين وسائقي الشاحنات الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها حفاظا علي ارواح المواطنين وحتي لا يكون عرضى للمسائلة القانونية وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

txt

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

 

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري وزير النقل الطرق كوبري

مواد متعلقة

رفع كفاءة الطرق الداخلية والتوسع العمرانى يتصدران أجندة أولويات الحكومة الجديدة

تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر: لم نتلق أى شكاوى خلال موسم الحج البرى

السكك الحديدية: خفض سرعة القطارات بسبب الحرارة

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

مشروعات صديقة للبيئة والقطار السياحي.. أبرز اتفاقيات "النقل" بمؤتمر الاستثمار الأوروبي

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين 2024

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر