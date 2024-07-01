"النقل" تكشف حقيقة انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي في البحيرة

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا، نفت فيه ما تداولته مواقع إلكترونية حول انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة، المتواجد أمام مجمع الكليات النظرية لجامعة دمنهور مما أدى إلى توقف حركة السير بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي.

اصطدام سيارة

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم اصطدام سيارة تحمل حفار بحاجز تأمين ارتفاعات مرور السيارات قبل كوبري مشاة جامعة دمنهور مما أدى إلى سقوط الحاجز ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات وعلى الفور تم عمل تحويله مرورية من الحارة البطيئة أمام الجامعة، وتم رفع الحاجز، وإعادة فتح الطريق.

وتناشد وزارة النقل المواطنين وسائقي الشاحنات الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها حفاظا علي ارواح المواطنين وحتي لا يكون عرضى للمسائلة القانونية وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.