الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشا راغب: كل أحلامي تحققت بالانضمام لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تمثل لها وظيفة وحلم معًا، موضحة أنها كانت دائمًا تحلم بمساعدة الناس على التغيير.

وأضافت خلال  برودكاست "NTA"، أن المنهج الذي سلكته طوال تاريخها  المهني، وراؤه دافع التغيير، ومساعدة الناس على التغيير، مؤكدة أن المعرفة والعلم والتدريب للكوادر البشرية والتمكين هو استثمار ناجح لثروة لا تنضب.

ولفتت إلى أنه خلال مشوارها المهني، عندما كان يتوجب عليها الاختيار بين مؤسسة تساعدها على تحقيق رغبتها أو مؤسسة هادفة للربح أكثر، كانت تختار المؤسسة التي تساعدها على التغيير، مردفة: "الأكاديمية حققت كل ما أتمناه، وهو فضل من ربنا، أكثر من كونها شطارة مني".

وكشفت أن علاقتها بالأكاديمية بدأت قبل اختيارها لتولي الإدارة، مردفة: "في أغسطس 2017، قرأت عنوان إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والغرض منها، وسألأت نفسي مين ممكن يبقى رئيس للمؤسسة ويشاء القدر بعد سنة يقع الاختيار علي، أي أن بيني وبين الأكاديمية رابط، من قبل اختياري، وهي الوظيفة الحلم ساعدتني على العمل في شغفي".

رشا راغب لأكاديمية الوطنية للتدريب برودكاست NTA

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