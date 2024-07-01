بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس بالقاهرة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/١، عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

ولفتت المديرية إلى أنه يتم التنبيه بضرورة التأكد من أن باستيفاء جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت المديرية أن التحويل من الأزهر إلى التعليم العام والعكس سيكون فى الفترة من ٢٠٢٤/٨/٤ حتى ٢٠٢٤/٩/٣.