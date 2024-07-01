ينطلق 11 يوليو..استعدادات مكثفة للمؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين (صور)

تنطلق الدورة الثانية من مهرجان العلمين "العالم علمين" والذي اطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في يوم ١١ يوليو الجاري ويستمر حتى يوم ٣٠ اغسطس المقبل.

ويرصد “الدستور” الاستعدادات النهائية للمؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين والمقام بمدينة العلمين الجديدة والذي يستم الاعلان خلاله عن كافة تفاصيل وفاعليات الدورة الجديدة للمهرجان الفنية والغنائية والثقافية والرياضية.

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحقت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.

استعدادات المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الدورة الثانية

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