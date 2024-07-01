عضو "حياة كريمة": 10 بنود جديدة فى قانون العمل الأهلى وضعت بأيدى الشباب

قالت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن منتدى شباب العالم عام 2018، كان البداية في طريقي، حيث بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في سماع مقترحاتي بخصوص تعديل قانون العمل الأهلي.

وأضافت "ثروت" خلال بودكاست الأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، أنه منذ اليوم التالي على الوقوف أمام الرئيس السيسي، تم التحرك على أرض الواقع، وتم تعديل القانون وإضافة مواد تم التحضير لها من خلال مجموعة من الورش.

وأشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أنه تم وضع 10 بنود جديدة في قانون تنظيم العمل الأهلي، بأيدي الشباب، وهذا ما نسير عليه في هذا الوقت بمؤسسة حياة كريمة.

ونوهت أن توحيد الجهود كان سببا في نجاح مؤسسة "حياة كريمة"، حيث كان يجمعنا في البداية فكرة العمل الدءوب، الحلم الواحد وسرعة تنفيذ الأحلام.